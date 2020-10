Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala a Medicamentului a aprobat tratamentul marți. Medicul Adrian Marinescu a declarat la Digi FM ca Institutul Matei Balș din Capitala este singurul din Europa care participa la studiul privind acest tratament. Medicii de la "Matei Balș" vor intreba pacienții care se incadreaza in…

- In Romania poate fi folosit de azi „cocktailul“ de anticorpi cu care a fost tratat Donald Trump, dupa infectarea cu COVID. Studiul clinic a inceput acum doua luni, dar medicamentul nu a putut fi folosit la noi din cauza birocrației. Agenția Naționala a Medicamentului a aprobat tratamentul marți, potrivit…

- Cocktail-ul de anticorpi care a fost folosit in tratamentul președintelui american Donald Trump a fost aprobat, miercuri, de Agenția Naționala a Medicamentului. Tratamentul va putea fi folosit incepand de astazi și in Romania. Studiul clinic pentru tratament a inceput in urma cu doua luni. Institutul…

- Tratamentul anti-COVID folosit de președintele american Donald Trump nu poate fi folosit in Romania din cauza birocrației. La Institutul Matei Bals din Capitala exista cocktailul de anticorpi pe care l-a luat Trump, dar medicii romani nu au aprobarea Agentiei Nationale a Medicamentului.CITEȘTE…

- Medicul Virgil Musta, șeful secției de boli infecțioase de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, susține ca sistemul medical este aproape de momentul in care medicii vor fi nevoiți sa aleaga pe cine trateaza și pe cine nu. Doctorul avertizeaza ca sistemul medical este aproape de limita eficienței,…

- Medicul Alexandru Rafila sustine ca oamenii ar trebui sa inceapa sa se descurce si singuri, mai ales in contextul in care exista o competitie intre tari. Citeste si: Ce tratament primeste Donald Trump pentru coronavirus! A acceptat sa fie COBAI "Deja sunt peste 2500 de pacienti inclusi…

- Ziarul Unirea Tratament inovator la Timișoara impotriva COVID-19: Pacienții sunt tratați dupa o noua tehnica și nu mai ajung la terapie intensiva Pacienții cu COVID-19 internați la Spitalul Victor Babeș din Timișoara sunt tratați cu o noua tehnica. Aceasta era folosita in cazul altor boli pulmonare,…

- Medicii din Timisoara au ajuns din nou la limita, in lupta cu coronavirusul. Dupa o perioada buna de timp in care numarul noilor imbolnaviri era tot mai mic, in ultima saptamana, la spitalele dedicate pacientilor confirmati cu Covid 19 locurile ajung, treptat, sa nu mai fie suficiente. La Spitalul…