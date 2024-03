Stiri pe aceeasi tema

- Bilete de tratament contra cost, ramase disponibile la Casa Județeana de Pensii Timiș. Casa Judeteana de Pensii Timis cu sediul in Timisoara, str. Andrei Saguna Nr. 5 A, distribuie bilete de tratament contra cost, ramase disponibile pentru pensionarii si asiguratii bugetului...

- Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” are parte de doua nominalizari la Premiile UNITER: pentru cel mai bun spectacol – „1978”, de Simona Semenic, regia Tomi Janezic, respectiv cea mai buna scenografie – Branko Hojnik, pentru același spectacol. Slovenul Tomi Janezic este unul dintre cei importanți…

- Toate categoriile de calatori pot achizitiona, in perioada 20 februarie – 5 martie 2024, bilete Interrail Global Pass si Interrail One Country Pass cu reducere de 15%, informeaza CFR Calatori. „In perioada 20 februarie – 5 martie 2024 cumpara Interrail Global Pass si Interrail One Country Pass cu 15%…

- Pe 23 februarie, in clubul Expirat din BucureștiCea mai tare competiție de DJing vine in Romania! Red Bull Turn It Up da aripi scenei locale de DJing și aduce impreuna iubitorii de muzica și de petreceri, pe 23 februarie, de la ora 20:00, in clubul Expirat, din București.Opt DJi intra in competiție,…

- Semne bune anul are, și spunem asta chiar daca e final de ianuarie și vremea rezoluțiilor de inceput de an s-a cam dus. Dar anul chiar incepe bine, cel puțin in materie de teatru. Teatrul Maghiar „Csiky Gergely” are, in aceasta saptamana, cea dintai premiera din 2024. Spectacolul este realizat in colaborare…

- Pe data de 15 ianuarie 2024, Muzeul Național de Arta din Timișoara iși va deschide porțile, in afara programului de funcționare, pentru un al doilea maraton cultural in cadrul expoziției “Brancuși: surse romanești și perspective universale”.

- Teatrul maghiar din Timișoara incheie anul cu aniversarea celor 70 de ani de la inființarea sa in 15 decembrie, cand toți prietenii teatrului sunt invitați la un vernisaj și un spectacol festiv, intitulat „Intersecții”, in cinstea foștilor și actualilor angajați și colaboratori, pentru a retrai cele…