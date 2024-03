Stiri pe aceeasi tema

- Elvetianul Loic Meillard a castigat slalomul masculin desfasurat duminica la Aspen (Colorado), in cadrul Cupei Mondiale de schi alpin, obtinand cu aceasta ocazie prima sa victorie la aceasta disciplina, potrivit Agerpres. Schiorul din Tara Cantoanelor s-a impus cu timpul de 1 min 42 sec 73/100 la…

- Creioanele colorate sunt instrumente pe care copiii le pot folosi pentru a da viața imaginației lor și pentru a-și spori creativitatea. Mai mult, desenul este o activitatea care dezvolta motricitatea fina și care precede invațarea scrisului de mana. Venim in ajutorul parinților cu un scurt ghid pentru…

- O femeie din Craiova a fost arestata preventiv pentru inșelaciune. S-a dat drept barbat și a convins o alta femeie din oraș sa ii transfere mai multe sume de bani. Timp de 7 ani au corespondat prin e-mail. Paguba e de peste 300.000 de lei, scrie europafm.ro. Potrivit anchetatorilor, craioveanca in varsta…

- Cate intamplari amuzante se intampla la locul tau de munca? Nu foarte multe, știm. Bine, asta daca nu cumva ești livrator de pizza și dai de tot felul de nebunii in timpul programului tau. Avem și noi cateva relatari și le așteptam și pe ale tale daca iți dorești sa le impartașești cu noi. „Am... View…

- Sasu face echipa cu Anessa și colaboreaza pentru prima oara pentru un proiect muzical super fresh, transpus in șase versiuni. „Ajutor” este numele single-ului lansat de catre cei doi artiști și prima versiune pe care Sasu și Anessa o dezvaluie publicului. Cu elemente Melodic Techno și compus de catre…

- Escrocheriile cu ulei de masline au devenit o „practica obișnuita”, potrivit Europol, in contextul lipsei acestui aliment de pe piața și a prețurilor care au explodat. Autoritațile au confiscat 260.000 de litri de produse contrafacute in raiduri coordonate in Italia și Spania in noiembrie, scrie Euronews.…

- Bilbao – Alaves 2-0. Ianis Hagi este OUT din Cupa Spaniei, dupa ce echipa sa a pierdut fara drept de apel partida de la Bilbao. Romanul a jucat tot meciul si a avut o ocazie de a marca. In minutul 5 al partidei, Ianis Hagi a sutat la colțul scurt, dar Agirrezabala a reusit sa […] The post Bilbao – Alaves…

- Chiar daca iernile nu mai sunt ca odinioara, tot ai nevoie de ghete pentru barbați in anotimpul rece deoarece vremea nu este favorabila purtarii unui alt tip de incalțaminte. In cazul in care nu știi exact cum sa iți alegi ghetele pentru barbați care sa iți vina perfect și care sa iți și placa, exact...…