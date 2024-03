Stiri pe aceeasi tema

- Politicieni, oameni de afaceri si staruri de la Bollywood si Hollywood au ajuns ieri in India pentru o petrecere de nunta ca-n povesti. Cel mai bogat om din Asia si al zecelea cel mai avut din lume isi casatoreste fiul cel mic. Mark Zuckerberg, Rihanna și Bill Gates sunt doar cateva dintre personalitatile…

- Un bebelus s-a grabit sa vina pe lume. N-a mai avut rabdare nici macar ca mamica lui sa ajunga la spital, asa ca pe certificatul sau figureaza un loc atipic de nastere. Potrivit Mirror, micutul are si un nume amuzant, legat de locul bizar unde a vazut pentru prima oara lumina zilei. Emily Kelly a...…

- Oamenii de știința japonezi au creat una dintre cele mai neobișnuite nave spațiale din lume – un mic satelit realizat din lemn, scrie The Guardian. Sonda LignoSat a fost construita din lemn de magnolie, care, in cadrul experimentelor efectuate pe Stația Spațiala Internaționala (ISS), s-a dovedit a fi…

- Mișcarea anti-Valentine’s Day capata tot mai multa putere, iar reacțiile impotriva acestei sarbator;i a iubirii devin din ce in ce mai evidente in cultura moderna. Din cauza campaniilor de marketing agresive, care subliniaza presiunea sociala, se pare ca exista un trend crescator de contestare și schimbare…

- Giovanni, un italian de varsta mijlocie, a aflat cu surprindere, in 2024, ca este casatorit de mai bine de 40 de ani nu numai cu soția sa, ci și cu un cetațean britanic, relateaza Il Messaggero. Strania descoperire a fost facuta de barbat in momentul in care s-a prezentat la primaria din Castiglione…

- Un barbat de 58 de ani a devenit clientul de coșmar al restaurantelor din orașul olandez Delft, dupa ce a mancat fara sa plateasca de cel puțin 127 de ori in ultimii ani. La inceputul acestei luni, poliția din Delft a fost chemata la un restaurant unde un barbat a incercat sa scape de plata... View…

- Fara doar și poate, telefonul este o extensie a noastra in zilele actuale. Multe persoane se confrunta cu o adevarata dependența de aceste device-uri. Dar, intr-o lume in care tehnologia exista la tot pasul, cine ar fi crezut ca, in prezent, exista orașe unde telefoanele mobile sunt interzise? Deși…

- Un pasager din India a ramas blocat in toaleta unui avion timp de mai bine de o ora, dupa ce ușa acestuia s-a defectat in timpul zborului. Barbatul se afla la bordul unui zbor SpiceJet de la Mumbai la orașul Bengaluru – o calatorie de 105 minute – cand a ramas blocat in toaleta minuscula... View Article