(P) România se îndreaptă către un viitor mai verde Romania se indreapta catre un viitor mai verde. Mașinile electrice sunt tot mai des intalnite in parcarile publice, iar numarul romanilor care au panouri fotovoltaice a explodat in ultimii ani. Iar cum apetitul pentru energia verde crește, apar tot mai multe tehnologii inovative pe piața. Acum oamenii iși pot lua propria stație de incarcare acasa, iar fotovoltaicele se pot instala chiar și pe cladirile cu acoperiș plin de verdeața. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

