Stiri pe aceeasi tema

- Orange Business Services lanseaza astazi, 26 martie, in premiera o solutie Wi-Fi 5G la punct fix, ce ofera business-urilor acces nelimitat la viteze pana la 1,2 Gbps in aria de acoperire 5G Orange.

- Orange Business Services devine primul operator din Romania care lanseaza o soluție Wi-Fi 5G la punct fix, ce ofera business-urilor acces nelimitat la viteze pana la 1,2 Gbps in aria de acoperire 5G Orange. Abonamentul Office Net 30 5G asigura companiilor internet fix, iar cu ajutorul router-ului prevazut…

- Deputatul Bogdan Ivan Gruia: 4000 de companii din Romania sunt la un pas de a-si inchide portile si 25.000 de oameni sa ramana fara un loc de munca! Doar in Bistrita-Nasaud sunt 200! De ce? Din cauza ignorantei PNL-USR+, antreprenorii nu si-au primit banii de la guvern pentru programul Start-Up Nation,…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) lanseaza campania ”Vinerea Verde”, o initiativa menita sa reduca poluarea cauzata de transportul cu masinile personale in marile orase, transmite Agerpres. Sub sloganul „STOP! Azi masina sta pe loc!”, aceasta campanie incurajeaza utilizarea transportului…

- Mercusys, un brand mai puțin cunoscut in Romania ce nu s-a remarcat prin nimic special, a lansat in țara noastra un router Wi-Fi 6, cu viteze de pana la 1.8 Gbps. MR70X este modelul de top, vandut sub acest brand, ar putea fi o alegere interesanta daca prețul se menține sub limita stabilita de modelele…

- Liviu Teodorescu este, cu siguranta, una dintre cele mai bune voci masculine din Romania, piesele sale au milioane de vizualizari pe YouTube, iar contul lui de Instagram numara peste 740 mii de urmaritori, iar JO este recunoscuta pentru emoția, starile și sentimentele profunde pe care le transpune perfect…

- Xiaomi a introdus o noua metoda de incarcare la distanța, Mi Air Charge. Aceasta le va permite utilizatorilor sa iși incarce dispozitivele fara cabluri sau standuri de incarcare wireless. Xiaomi a anunțat ca sistemul poate incarca dispozitive „pe o raza de cațiva metri”. In prezent, tehnologia Xiaomi…

- Orange Money lanseaza, in premiera in Romania, cardul de credit cu avantaje exclusive pentru plațile la Orange, pachete de beneficii la alegerea clienților și bani inapoi instant in cont la plata cumparaturilor. Noul card de credit Orange Money, un produs unic pe piața financiara din Romania, ofera…