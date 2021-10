[P] ​Examen online pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - 6 noiembrie 2021 ​​Camera Consultanților Fiscali organizeaza examenul de atribuire a calitații de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în sistem online în data de 6 noiembrie 2021. Examenul online poate fi susținut de candidați de acasa sau din orice alta locație în care sunt asigurate conexiunea la internet și celelalte condiții tehnice pentru susținerea examenului.



Înscrierile la examen se fac în perioada 27 septembrie 2021 - 15 octombrie 2021 pe site-ul www.ccfiscali.ro, iar dosarele se transmit, în aceeași perioada, prin servicii poștale cu confirmare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

