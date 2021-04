(P) De ce să alegi apartamente în regim hotelier atunci când călătorești cu copiii? Unele familii se confrunta cu o mare problema atunci cand pleaca in concediu cu copiii, aceasta fiind reprezentata de cazare. De cele mai multe ori, pentru a economisi, parintii aleg sa introduca paturi suplimentare pentru copii in camera, chiar si atunci cand acestia nu mai sunt chiar atat de mici, astfel incat sa nu plateasca o camera in plus. Insa, confortul are mult de suferit pentru ca o camera dubla cu unul sau doua paturi suplimentare, poate deveni foarte aglomerata. Iata cele mai importante motive pentru care apartamentele in regim hotelier sunt cea mai buna optiune pentru concedii. Ai… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

