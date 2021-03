(P) De ce este important să avem în trusa de prim ajutor un tensiometru? Știm cu toții ca sanatatea este cel mai de preț lucru. Incercam sa avem un stil de viața cat mai sanatos, sa ne facem analize și controale anuale pentru a ști cum evoluam și care este starea noastra generala. Atunci cand intram in cabinetul unui doctor, primul lucru pe care il face este sa masoare tensiunea arteriala pentru a vedea cata forța este exercitata asupra peretelui vascular. Daca suferiți de hipertensiunea arteriala, spre exemplu, aceasta trebuie ținuta sub control, iar acest lucru se poate face cu un aparat tensiune pentru ca acesta poate monitoriza valorile tensiunii arteriale. … Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

