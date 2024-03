Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana 18.03.2024 – 25.03.2024Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru aceasta saptamana in regiunile sud-estice, iar in rest vor fi ușor mai ridicate.Cantitațile de precipitații vor fi deficitare in jumatatea sud-vestica a țarii, iar in rest vor fi in general apropiate de cele…

- Vremea va intra intr-un proces de incalzire, iar temperaturile estimate vor fi mai ridicate decat cele normale perioadei din calendar, pana la jumatatea lunii aprilie, potrivit prognozei emise de meteorologi pentru perioada 18 martie - 15 aprilie.In saptamana 18 - 25 martie, mediile temperaturilor se…

- Saptamana 11 - 18 martie Valorile termice vor fi mai ridicate decat specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei, dar cu o abatere termica pozitiva mai accentuata in regiunile nord-vestice. Regimul pluviometric va fi excedentar in cea mai mare parte a tarii, dar mai ales in regiunile…

- In majoritatea zonelor țarii se anunța o perioada cu temperaturi mai ridicate decat normalul perioadei. In același timp, meteorologii de la ANM anunța ca se vor inregistra și ploi abundente, cantitatea de precipitații fiind excedentara in cele patru saptamani de prognoza. Prognoza meteo pentru saptamana…

- Temperaturile se vor situa peste cele specifice pe tot parcursul lunii martie, au anunțat meteorologii, care au facut publica prognoza pentru luna martie. Saptamana 04.03.2024 – 11.03.2024 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei.…

- Temperaturile vor fi peste cele specifice acestei perioade pana aproape de jumatatea lunii martie, in toata tara, anunta vineri, meteorologii, care au facut publica prognoza pe urmatoarele patru saptamani. Saptamana 12.02.2024 – 19.02.2024 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru…

- Temperaturile se vor situa usor peste cele oblisnuite in aceasta perioada in cea mai mare parte a tarii pana aproape de jumatatea lunii februarie, releva prognoza meteorologica pentur urmatoarele patru saptamani facuta publica vineri de ANM. Saptamana 22.01.2024 – 29.01.2024 Valorile termice vor fi…

- Mai avem parte de cateva zile geroase dupa care vremea intra intr-un ușor proces de incalzire. Partea proasta e ca in zona Turzii revin ploile și chiar lapovița. Pana in prima saptamana din februarie, temperaturile medii se vor situa in jurul celor normale pentru aceasta perioada, anunța meteorologii.…