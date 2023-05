Stiri pe aceeasi tema

- Se tot vorbește in ultima vreme despre protecția datelor cu caracter personal, GDPR, protecția drepturilor de autor, dar cum ramane cu marcile comerciale?Exact, mai exista o categorie de drepturi care pot beneficia de protecție juridica, cele specifice marcilor comerciale (comerciale pentru ca vom vedea…

- Cu o creștere a randamentelor totale in ultimii 5 ani de aproximativ 242% și cu venituri in primul trimestru din 2023 in creștere cu 16,8%, acțiunile LVMH stabilesc un nou record, devenind a unsprezecea companie din lume dupa capitalizare și prima companie europeana care depașește pragul de 500 de miliarde…

- Starul K-pop sud-coreean Moonbin, membru al trupei Astro, a murit miercuri la varsta de 25 de ani, potrivit casei sale de discuri Fantagio.„Membrul Astro Moonbin a parasit lumea noastra pe neasteptate pe 19 aprilie, devenind o stea pe cer”, a scris casa de discuri Fantagio pe contul sau oficial de…

- Samsung vrea sa atraga posesorii de telefoane Apple in tabara sa si face asta prin intermediul unei aplicatii. E vorba despre Try Galaxy, o aplicatie care odata instalata pe iPhone iti va emula experienta unui Samsung Galaxy S23. E vorba despre interfata One UI 5.1 aplicata peste Android 13 spre exemplu.…

- WhatsApp a transmis ca vor facute modificari ale aplicației pe toate telefoanele care sunt produse de Apple. Este vorba de chenarele in care apar persoanele cu care vorbești in timpul apelurilor video realizate cu ajutorul aplicației. Acele chenare vor putea fi trecute in modul Picture-in-Picture pe…

- Lidia Buble a fost de multe ori criticata ca nasul ei ar fi prea mare in opinia altora, insa cantareața nu a fost niciodata afectata de vorbele rautacioase. Cantareața nu are de gand sa apeleze vreodata la medicul estetician.Invitata in emisiunea lui Teo Trandafir, Lidia Buble a marturisit ca niciodata…

- TikTok a facut o modificare importanta setarilor si politicilor sale de utilizare, aducand o limita de screen time de 60 de minute pentru utilizatorii ce au varsta sub 18 ani. Daca adolescentii ating acel prag ei trebuie sa introduca o parola pentru a continua sa utilizeze aplicatia. Va exista totusi…

- WhatsApp lanseaza modul imagine in imagine pentru apelurile video pe iOS. Funcția Picture-in-Picture, pe care WhatsApp a inceput sa o testeze anul trecut, ar trebui sa iți permita sa deschizi alte aplicații in timpul apelurilor video fara intreruperi.