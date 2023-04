OZN roşu deasupra Italiei. Oamenii au fotografiat imediat cerul, lumina stranie i-a uluit Un inel roșu asemanator unei nave spațiale extraterestre a plutit pe cerul nopții in Italia pentru o scurta perioada de timp saptamana trecuta. Deși a trecut neobservat de unii oameni, un fotograf italian a reușit sa surprinda un cadru uimitor in timp ce lumina scanteia deasupra orașului Possagno pe 27 martie. OZN rosu gigantic, aparut […] The post OZN rosu deasupra Italiei. Oamenii au fotografiat imediat cerul, lumina stranie i-a uluit appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

