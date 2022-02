Overdraft 100% online prin aplicația BT Pay Noua funcționalitate BT Pay inseamna acces la o linie de credit de pana la 25.000 de lei Overdraft-ul poate fi obținut fara niciun drum la banca Oferta de lansare pentru persoanele care aplica prin BT Pay este dobanda fixa de 8%/an Persoanele care fac banking prin BT Pay au la dispoziție o noua functionalitate, overdraft 100% online. Aceasta inseamna posibilitatea aplicarii prin BT Pay și de a primi in contul curent, in aproximativ 10 minute, o linie credit de pana 25.000 de lei. Noua opțiune este disponibila gradual in BT Pay, incepand de azi. Overdraft-ul inseamna bani pe care clientii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

