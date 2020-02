Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC) a precizat marti ca Ordonanta de Urgenta a Guvernului cu privire la transportul elevilor a aparut in Monitorul Oficial “intr-o alta forma” si urmeaza sa fie publicata miercuri “o rectificare”, informeaza AGERPRES . “Ca urmare a publicarii in Monitorul Oficial…

- Cele 25 de Ordonanțe de Urgența adoptate de guvernul demis Orban nu au fost publicate nici pana la aceasta ora in Monitorul Oficial, susține USR pe Facebook, precizand totodata ca cel mai probabil nici nu vor intra in vigoare avand in vedere ca nu au obținut avizul Consiliului Legislativ inainte…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu a criticat, marti, faptul ca Guvernul Orban a intrat in sedinta cu 24 de proiecte de Ordonanta de Urgenta, in conditiile in care exista riscul ca aceasta sa fie ultima sedinta de Guvern, iar, dupa adoptarea motiunii, Executivul sa fie interimar si sa nu…

- Autoritațile române vor putea refuza, din motive de siguranța naționala, concesionarea și executarea de operațiuni petroliere de explorare, dezvoltare și exploatare a unui zacamânt petrolier de catre persoane juridice care sunt efectiv controlate de țari terțe Uniunii Europene sau de resortisanți…

- Ministrul Finanțelor Florin Cîțu va solicita CSAT sa declare informatizarea ANAF și a Ministerului Finanțelor proiecte de importanța naționala, pentru a putea fi realizate prin încredințare directa, cît mai repede, transmite Mediafax.CSAT este modul în care ministrul încerca…

- Informatizarea ANAF este prioritara, iar daca Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) va accepta propunerea ca evaziunea fiscala sa fie considerata pericol la adresa siguranței naționale, atunci Agenția Naționala de Administrare Fiscala ar putea face achiziții directe, a declarat premierul Ludovic…

