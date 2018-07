„Otravă“ oferită la cina în familie. Fiul, mama și tatăl se zbat între viață și moarte O familie intreaga se afla in stare grava la spital dupa ce cu totii au mancat ciulama de ciuperci culese chiar de ei din padure. Doi soti, in varsta de 47, respectiv 50 de ani, au mers saptamana trecuta si au cules mai multe ciuperci, pe care ulterior le-au preparat acasa, in asteptarea fiului de 27 de ani care urma sa vina in vizita la ei. A doua zi dimineata, dupa masa din seara precedenta ce a inclus si ciulamaua de ciuperci culese, toti t (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

