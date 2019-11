OTP Bank Romania raporteaza profit mai mare la 9 luni, dar o scadere in T3

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Comerciala Romana (BCR) a inregistrat un profit net de 348,8 milioane de lei (73,6 milioane de euro) in primele noua luni din 2019, in scadere cu 65,6% fata de aceeasi perioada a anului trecut, ca urmare a constituirii unui provizion exceptional in al doilea trimestru din 2019, legat de activitatea…

- Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), din 29 octombrie, atat in Banat cat și in Crișana, vremea se va raci accentuat, astfel ca temperaturile vor deveni treptat apropiate de normalul perioadei. Potrivit sursei citate – in Banat „maximele diurne vor scadea de la o medie de 14/17 grade…

- Anul 2019 a fost un an slab pentru apicultorii din judetul Satu Mare, reusind sa obtina pana in 5 kg de miere de la o familie de albine, a declarat luni, pentru AGERPES, presedintele Asociatiei Crescatorilor de Albine (ACA) Satu Mare, Nicolae Cornea potrivit Agerpres "Anul 2019 a fost unul foarte…

- Investițiile nete in mijloace de transport și lucrarile de construcții au avut cea mai mare creștere in al doilea trimestru din acest an, pe elemente de structura, releva datele Directiei Judetene de Statistica Brasov. Investițiile nete realizate in județul Brasov in trimestrul II 2019, au crescut cu…

- Marea manifestatie anuala a separatistilor catalani, la Barcelona, a inregistrat cea mai slaba participare a sa, pe fondul unor disensiuni, cu cateva saptamani inaintea sentintei judiciare impotriva liderilor lor cu privire la tentativa de secesiune din 2017, relateaza AFP.

- INS anunta oficial: populația rezidenta a Romaniei, in scadere cu 125.500 de persoane fața de anul trecut. Populatia rezidenta a Romaniei numara 19.405.000 de persoane, la 1 ianuarie 2019, in scadere cu 125.500 persoane fata de 1 ianuarie 2018, arata datele provizorii ale Institutului National de Statistica…

- Numarul copiilor nou-nascuți continua sa scada. A ajuns la puțin peste 85.000 in primele șase luni ale anului, cei mai puțini din ultimii șase ani. Coreland datele disponibile din anul 2014 pana in 2019 inclusiv, se poate observa ca pentru primele 6 luni din an situația din 2019 este cea mai slaba din…