Ostatici ucişi din greşeală în Gaza. Erau la bustul gol şi ţineau în mână un steag alb Trei ostatici israelieni au fost ucisi din greseala in Gaza de catre fortele israeliene. Aceștia nu aveau camasi pe ei si tineau in mana un steag alb, potrivit unei anchete initiale asupra incidentului, a anunțat sambata un oficial militar. Incidentul a avut loc intr-o zona de lupte intense, unde militantii Hamas opereaza in tinuta civila […] The post Ostatici ucisi din greseala in Gaza. Erau la bustul gol si tineau in mana un steag alb appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

