Osemintele dictatorului Franco, exhumate Dictatorul este inmormantat din 1975 intr-un mausoleu de langa Madrid, care a fost ridicat in amintirea victimelor Razboiului Civil, informeaza TVR. Executivul lui Pedro Sanchez abordeaza un subiect tabu pentru cabinetul anterior de la Palatul Moncloa, iar mutarea mormantului dictatorului Franco se va face inainte de sfarșitul anului. Regimul generalului Franco continua sa fie simpatizat in anumite sectoare ale societații, dar mulți spanioli cred ca masura trebuia aplicata demult. Exhumarea resturilor dictatorului Francisco Franco va fi discutata de Parlament, unde va fi aprobata…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

- Guvernul spaniol a demarat procedura legala pentru exhumarea generalului Francisco Franco. Dictatorul este inmormantat din 1975 intr-un mausoleu de langa Madrid, care a fost ridicat in amintirea victimelor Razboiului Civil. Ne spune mai multe Felix Damian, corespondentul TVR in Spania.

