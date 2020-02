Oscar: un film din Coreea de Sud a câștigat premiul pentru cel mai bun film „Parasite”, de Bong Joon Ho, a primit premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj international, la cea de-a 92-a editie a galei Academiei de film americane, care a avut loc duminica noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles, potrivit Mediafax. Nominalizat la sase premii Oscar, „Parasite” a mai primit trofeele Academiei americane pentru cel mai bun film international, cel mai bun regizor si pentru cel mai bun scenariu original. „Parasite”, de Bong Joon Ho, este primul film sud-coreean care castiga premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj. Totodata, aceasta este prima pelicula intr-o alta limba… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

