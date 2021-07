Stiri pe aceeasi tema

- „Am vazut in ultimele zile stiri legate de calitatea fructelor si legumelor. Trebuie sa stiti ca noi am inceput cu ANSVSA un control comun pentru ca dupa atributii noi, prin Autoritatea Fitosanitara, putem si trebuie sa verificam calitatea si prezenta reziduurilor de pesticide in legumele si fructele…

- Prezenta reziduurilor de pesticide in legume si fructe a fost constatata la 40 de probe din 112 prelevate, insa in niciuna dintre acestea nu a fost depasita limita maxima admisa, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, intr-o conferinta de presa, noteaza Agerpres.…

- Lansat in 2017 de Liviu Dragnea și Petre Daea, ministrul Agriculturii din acea perioada, programul Tomata, care a cheltuit 200 de milioane de euro a avut impact zero pe piața. Importurile de roșii, pentru ca importurile de roșii au crescut in toata aceasta perioada, iar programul a fost fraudat „in…

- La data de 28 iunie ac., in jurul orei 18.00, patrula mixta formata dintr-un politist al Postului de Politie Sascut si un jandarm din cadrul GSI Valea Seaca, au oprit pentru control un autocamion care se deplasa pe DJ 119D, pe raza comunei Valea Seaca. Autocamionul condus de un barbat de 47 ani, din…

- Culturile agricole arata bine la ora actuala chiar daca unele lucrari au fost intarziate din cauza ploilor abundente si a frigului, iar estimarile sunt foarte bune, a declarat, luni, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros. "Acum, din fericire, culturile agricole arata bine, chiar…

- Romania nu va intra intr-o criza alimentara, cel putin nu in viitorul apropiat, a declarat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, care a afirmat ca, totuși, ne confruntam cu o criza a carnii de porc, din cauza pestei porcine africane. „Credinta mea este ca nu ne paste o criza alimentara,…

- Romania nu va intra intr-o criza alimentara, cel putin nu in viitorul apropiat, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros. "Credinta mea este ca nu ne paste o criza alimentara, cel putin nu in viitorul apropiat. (...) Citesc si eu tot felul de analize FAO care…

- Romania nu va intra intr-o criza alimentara, cel putin nu in viitorul apropiat, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros. "Credinta mea este ca nu ne paste o criza alimentara, cel putin nu in viitorul apropiat. (...) Citesc si eu tot felul de analize FAO care ne…