Jeff Gebhart are 47 de ani, este din statul american Kansas si se descrie ca o persoana pozitiva caruia ii place sa incerce lucruri noi. El i-a promis 25.000 de dolari celui care ii va gasi iubita portrivita. In plus, aceași suma va fi donata și pentru un adapost de caini.

Potrivit Business Insider, femeia visurilor trebuie sa fie nostima, sa fie ușor sa petreaca timpul cu ea, increzatoare, ambițioasa și sa aiba același preocupari. In plus, trebuie sa aiba și pofta de viața.