- Ancheta DIICOT in cazul gruparii care a adus ilegal in Romania peste 1.700 de tone de gunoi din vestul Europei a scos la iveala cinismul membrilor gruparii pentru care contau doar banii și vulnerabilitațile statului roman in a combate acest fenomen. Schema era una simpla – intermediarii – aradeanul…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul formulat de Grigore Jianu, secretarul Primariei Targu Jiu, impotriva unei decizii a Curții de Apel București care a stabilit calitatea de lucrator al fostei Securitați pentru funcționar. A fost confirmat astfel un raport al Consiliului Național…

- Salariul minim ar trebui sa fie diferentiat, in functie de sector, pentru ca una este competitivitatea in IT si alta este in turism sau agricultura, este de parere presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania, Florin Jianu.

- ”O aeronava wide-body, Airbus A330-200, va intra, pana la sfarsitul acestui an, in flota HiSky. Aeronava, cu o autonomie de zbor de peste 13.400 km, va fi prima de acest tip inregistrata in Romania. HiSky devine astfel singurul operator roman care va efectua curse regulate long courier, dupa o perioada…

- In lumea aglomerata in care traim, organizarea eficienta a devenit o necesitate. In acest articol vom aborda modul in care un ghiozdan cu compartimente multiple poate facilita procesul de depozitare a rechizitelor, manualelor și caietelor școlare. Mai mult, vom discuta despre beneficiile și caracteristicile…

- Albania ne va depasi din punct de vedere incasari din turism si numar de turisti straini in 2023, o tara despre care in urma cu 10 ani se faceau glume, a declarat, miercuri, presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Dumitru Luca, intr-o conferinta organizata de Consiliul National…

- Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania a transmis Comisiei Europene, prin intermediul unei scrisori, ca trebuie luate in considerare o serie de linii rosii pentru reformele fiscale propuse de Guvernul Romaniei. „Avand in vedere contextul socio-economic actual din…

- Ministerul Apararii Nationale s a autosesizat cu privire la informatiile transmise joi, 3 august, in spatiul public de reprezentantii autoritatilor comunei Ceatalchioi, jud. Tulcea, referitoare la suspiciuni de cadere accidentala pe teritoriul Romaniei a unor parti dintr o drona implicata in atacurile…