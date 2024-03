Cine este fermierul din Brăila care exportă lucernă la arabi. Ce i-a promis ministrul Agriculturii Un fermier din județul Braila a reușit sa exporte lucerna in țarile arabe, unde este cerere mare. Dupa ce a investit intr-o fabrica de procesare a lucernei in localitatea Dropia, acum, agricultorul Vasile Priceputu vrea sa construiasca și o fabrica de nutrețuri combinate, care sa asigure hrana pentru o ferma proprie de animale. A primit și o veste buna de la ministrul Agriculturii Florin Barbu, care a efectuat, joi, o vizita de lucru la trei obiective de investiții din județul Braila: stația de repompare SRPA Spiru Haret, ferma de procesare lucerna de la Dropia și o ferma de vaci de lapte. Prezent… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

