Stiri pe aceeasi tema

- A murit barbatul in varsta de 55 de ani care, la finalul saptamanii trecute, a fost impușcat in parcarea unui magazin din Arad. Potrivit informațiilor, organele lui au fost prelevate pentru a salva viețile mai multor oameni din Cluj și București.

- Barbatul impuscat saptamana trecuta in parcarea unui supermarket din Arad a fost declarat in moarte cerebrala, iar familia a fost de acord cu prelevarea de organe de la acesta, care vor salva trei vieti.

- Trei vieți vor fi salvate, iar rinichii unui barbat aflat in moarte cerebrala vor fi transplantați unor pacienți de medicii din Cluj. Familia barbatului din Arad, impușcat in parcarea unui supermarket, a fost de acord cu prelevarea de organe.

- Barbatul impuscat saptamana trecuta in parcarea unui supermarket din Arad a fost declarat in moarte cerebrala, iar familia a fost de acord cu prelevarea de organe de la acesta, care vor salva trei vieti.

- Scene de cosmar, desprinse arca din filmele de groaza, la un supermarket din Arad. Un barbat a fost injunghiat in gat cu o surubelnita, iar insoțitoarea lui batuta. Omul a fost transportat in stare grava la spital, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale. Ar fi fost „opera” unui sot gelos Se…

- Barbatul care a fost injunghiat in gat cu o surubelnita, joi dupa-amiaza, in parcarea unui supermarket din municipiul Arad, fusese inainte impuscat in cap cu un pistol cu glont, afirma anchetatorii dupa investigatiile medicilor, iar agresorul a fost retinut.

- De mai bine de 19 ani, Vodafone Romania și Salvamont, Asociația Naționala a Salvatorilor Montani, au construit impreuna o legatura de incredere, avand un singur scop in minte: sa salveze vieți prețioase in cele mai grele condiții.