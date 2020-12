Stiri pe aceeasi tema

- MAJORARE…Condamnati, unul la 10 ani si celalalt la 8 ani de inchisoare cu executare, fratii Balan din Zorleni si-au primit pedepsele finale. Curtea de Apel a decis sa egaleze cele doua sentinte astfel ca, Lucian Balan si Stefan Petrut vor sta, fiecare, cate 10 ani in spatele gratiilor, acuzati fiind…

- ASTEPTARE… Magistratii Curtii de Apel Iasi vor da sentinta definitiva in dosarul lui Elvis Cioclu, zis Orez, cel care a fost trimis in judecata dupa ce a lovit doi politisti. Pana atunci, Orez va sta in arest preventiv si va avea destul timp sa mediteze la ceea ce a facut. In prima instanta, judecatorii…

- PRELUNGIRE AREST… Ajunsi pe mana oamenilor legii dupa o actiune comuna a DIICOT Vaslui si a politistilor ieseni, traficantii de droguri Zamfirache Iustin si Aneculaesei Andrei Madalin mai raman dupa gratii. Si asta dupa ce magistratii Curtii de Apel Iasi au decis prelungirea mandatului de arestare preventiva…

- DECIZIE…Dupa o scurta perioada de timp petrecuta in spatele gratiilor, scandalagiii de la Murgeni, membrii clanului Murui, scapa de arestul preventiv. Instanta a decis sa inlocuiasca masura privativa de libertate cu cea a controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile. Cei sase membri ai clanului…

- DECIZIE… Ajuns pe masa magistratilor Curtii de Apel Iasi, dosarul lui Iulian Nechifor, un barbat de 42 de ani din Pochidia acuzat de ultraj, va fi rejudecat. Instanta ieseana a decis sa repuna pe rol cauza pentru a discuta despre schimbarea incadrarii juridice a infractiunii de care este acuzat. In…

- PEDEAPSA… Magistrații Judecatoriei Barlad l-au condamnat ieri pe Elvis Cioclu, zis Orez, la doi ani și șase luni inchisoare cu executare pentru ca a lovit, pe 4 decembrie anul trecut, doi polițiști din cadrul Poliției Murgeni. Orez va trebui sa plateasca și daune morale celor doi agenți de poliție…

- ASTEPTARE…Condamnat deja la ani grei de inchisoare, militarul barladean Leonte George Tiberiu asteapta acum sentinta finala. Magistratii Curtii de Apel au decis, deocamdata, prelungirea masurii arestului preventiv pana cand vor lua o decizie in acest caz. De asemenea, in prima instanta, magistratii…

- Un medic ieșean a fost achitat definitiv de catre magistrați, dupa ce a fost acuzat de moartea Danielei Badii, fosta jurista de la Prefectura Iași. Judecatorii din cadrul Curții de Apel Iași au emis ieri sentința definitiva in ceea ce o privește pe Mihaela Carmen Matei. Intreg scandalul a fost declanșat…