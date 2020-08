Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban va conduce, luni, chiar in ziua in care i se decide viitorul, in Parlament, unde se va dezbate moțiunea de cenzura, ședința de Guvern, care ar putea fi ultima, daca și a doua moțiune va avea soarta celei dintai, cea din februarie, și va trece.Ordonante de urgenta privind elaborarea…

- Ordonante de urgenta privind elaborarea Planului National de Relansare si Rezilienta, privind extinderea categoriilor de plati care pot fi efectuate online sau privind Programul de finantare "Electric Up" figureaza pe ordinea de zi a sedintei de guvern de luni. Conform unui comunicat transmis de Guvern,…

- Declaratiile premierului Ludovic Orban de la inceputul sedintei de Guvern vor fi transmise in direct pe RomaniaTV.net. Premierul Ludovic Orban a anuntat ca Executivul pregateste noi masuri pentru industria HoReCa. De aceea, Orban a precizat ca a solicitat o evaluare a specialistilot din grupul…

- Guvernul Orban are pe ordinea de zi a ședinței de miercuri, 19 august, cel puțin trei proiecte de ordonanța de urgența care nu au avizele necesare. 1. PROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚA privind unele masuri referitoare la susținerea dezvoltarii teritoriale a localitaților urbane și rurale din Romania…

- Ordonanta de urgenta privind finantarea masurilor active in cadrul Programului de munca flexibila Kurzarbeit a fost introdusa pe ordinea de zi suplimentara a sedintei de Guvern de vineri. "Ordonanta de urgenta care vine cu noi masuri de sprijin pentru angajati si angajatori, in contextul situatiei…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat miercuri, in cadrul sedintei extraordinare in care a fost aprobata prelungirea starii de alerta, ca Guvernul va dezbate joi actele normative necesare pentru implementarea programului de relansare economica. "Pastram sedinta de Guvern de joi. Sedinta de Guvern…

- Guvernul a aprobat in prima lectura in sedinta de joi mai multe proiecte de acte normative, printre care si pe cel privind programul IMM Leasing, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "In aceasta sedinta de guvern au fost dezbatute in prima lectura si adoptate in vederea primirii…

- Premierul Ludovic Orbana a anuntat ca sedinta Guvern de luni are un singur punct pe ordinea de zi, legea privind instituirea unor masuri de sanatate publica in situatii de risc epidemiologic si biologic. El a reluat afirmatiile conform carora efortul Executivului in lupta impotriva COVID a fost ingreunat,…