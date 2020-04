ORDONANȚA MILITARĂ nr. 7 din 04.04.2020 ORDONANȚA MILITARA nr. 7 din 04.04.2020 Capitolul I Instituirea masurii de carantinare in orașul Țandarei, județul Ialomița Art.1. – Se instituie, pe perioada starii de urgența, masura de carantinare in orașul Țandarei, județul Ialomița. Pagina 2 din 5 Art. 2. – In localitatea carantinata prevazuta la art. 1 este permisa intrarea, respectiv ieșirea pentru: a) transportul de marfa, indiferent de natura acestuia, a materiilor prime si resurselor necesare desfasurarii activitatilor economice in localitatea carantinata, precum si a aprovizionarii populatiei; b) persoanele care nu locuiesc in zona… Citeste articolul mai departe pe nasul.tv…

Sursa articol: nasul.tv

