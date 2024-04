Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Gheorghe Șoldan, care candideaza pentru președinția Consiliului Județean Suceava, a declarat intr-o intalnire cu cetațenii din comuna Crucea, alaturi de primarul Dorin Rusu, ca multe localitați sucevene se dezvolta pe cont propriu, insa din pacate județul ramane in urma. Gheorghe ...

- Deputatul PSD Gheorghe Șoldan, care candideaza pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava considera ca primarul din Berchișești, Violeta Țaran este unul dintre politicienii suceveni care performeaza in administrația locala. „La 27 de ani, Violeta Țaran devenea cel mai tanar primar…

- Deputatul PSD Gheorghe Șoldan, care candideaza pentru președinția Consiliului Județean Suceava la alegerile din data de 9 iunie, a declarat ca in aceasta funcție vrea sa aiba o echipa de primari puternica alaturi de care sa dezvolte județul. Prezent la o intalnire cu cetațenii din orașul Solca, ...

- Candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan, le-a cerut sucevenilor sa fie alaturi de el pentru a aduce o schimbare in bine a județului. In același timp, la evenimentul de astazi de lansare a candidaților PSD Suceava pentru alegerile locale…

- Președintele PNL al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a verificat, astazi, lucrarile la proiectele de dezvoltare din municipiul Vatra Dornei. Gheorghe Flutur a fost insoțit de candidatul PNL pentru Primaria Vatra Dornei, actualul viceprimar Marius Ripan, dar și de primarul Ilie Boncheș,…

- Alianta Dreapta Unita PMP USR FD il sustine pe Aptula Ilmi la alegerile pentru functia de primar in localitatea Independenta. Alianta Dreapta Unita PMP USR FD il sustine pe Aptula Ilmi la alegerile pentru functia de primar in localitatea Independenta. Claudiu Iorga Palaz, presedintele PMP Constanta…

- In baza cererii nr. 6887 din data de 31.01.2024 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului CRIS amp; MAR AGRO CONCEPT S.R.L..Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial societatea are sediul social in satul Cerchezu,…

- Primarul din Siret Adrian Popoiu i-a prezentat ambasadorului SUA in Romania, excelența sa Kathleen Kavalec, oferta parcului științific din oraș pentru posibili investitori americani. Dupa vizitarea punctului de trecere a frontierei Siret, ambasadorului SUA in Romania, alaturi de președintele Consiliului…