- Ordonanța pe care o adopta Guvernul nu schimba cu nimic lucrurile in ceea ce privește greva profesorilor. Este anunțul facut joi de presedintele FSLI Simion Hancescu. El a precizat ca si marti va fi greva si ca decizia privind incetarea acesteia apartine sindicalistilor. “Lucrurile nu sunt schimbate…

- Greva din Educație continua, au declarat liderii de sindicat care au fost la negocierile de miercuri seara, la Palatul Victoria. Oferta Guvernului, de a majora salariile profesorilor cu 1000 de lei brut (585 lei net) pentru cadre didactice și 400 lei pentru personalul din invațamant nu a fost acceptata…

- In cazul in care profesorii vor accepta noua oferta, Guvernul va adopta joi prin Ordonanța de Urgența creșterea salariilor in Educație cu 1.000 de lei brut lunar care reprezinta pentru personalul didactic un avans din creșterea pe viitoarea grila, ce se va regasi in viitoarea lege a salarizarii și care…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat, vineri, ca Executivul are ”bune intentii in ceea ce priveste solicitarile angajatilor din Educatie, dar si din alte domenii de activitate” si a precizat ca OUG pentru aducerea salariilor la nivelul grilei din 2022 a fost adoptata. Anexa VIII a Legii salarizarii…

- Președintele Klaus Iohannis a avut miercuri, prima reacție la greva din Educație, aflata in cea de a treia zi. „S-au gasit soluții pentru o parte din solicitarile facute de sindicate. Acestea vor fi onorate, indiferent cum se vor desfașura negocierile”, a transmis Iohannis. „Solicitarile profesorilor,…

- Liberalii au anuntat ca anuleaza un eveniment care trebuia sa aiba loc miercuri, la Sala Sporturilor din judetul Arges, cu ocazia zilei partidului. PNL este concentrat pe solutionarea grevei din Educatie, precizeaza formatiunea. ”Evenimentul national care urma sa aiba loc in dupa-amiaza zilei de 24…

- Rotativa mult așteptata care va avea loc pe data de 26 mai, cand Guvernul Ciuca iși va da demisia și va fi instalat guvernul Ciolacu, incepe cu stangul pentru PSD. Ciolacu iși va incepe mandatul cu protestele angajaților din sanatate, dar și declanșarea grevei generale a profesorilor. De luni, peste…