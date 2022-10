Ordin de autodistrugere a unei rachete japoneze, după o decolare ratată O racheta japoneza care transporta mai mulți sateliți nu a reușit sa decoleze miercuri, 12 octombrie, și, in consecința, a primit semnalul de autodistrugere, a confirmat agenția spațiala japoneza Jaxa, marcand astfel primul eșec de lansare din 2003 incoace, potrivit Le Figaro . „Racheta nu putea continua un zbor in siguranța din cauza pericolului pe care l-ar reprezenta daca s-ar prabuși la sol”, a declarat un oficial al Jaxa pentru postul japonez TBS. „Așa ca am luat masuri pentru a evita un astfel de incident și am trimis un semnal” pentru a distruge racheta, a adaugat oficialul, fara a da… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

