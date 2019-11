Stiri pe aceeasi tema

Banca Nationala a Romaniei prezinta, vineri, Raportul trimestrial asupra inflatiei, intr-o conferinta de presa.Citește și: EXCLUSIV - Reorganizarea guvernului Ludovic Orban: noile superministere inființate prin ordonanța de urgență / DOCUMENT INTEGRALPotrivit unui comunicat al BNR…

- Premierul Ludovic Orban si ministrul de Finante, Florin Citu, vor avea vineri, de la ora 14,00, o intalnire cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. Potrivit programului de vineri al prim-ministrului, intalnirea va avea loc la sediul BNR. Banca Nationala a Romaniei urmeaza sa prezinte…

- Banca Nationala a Romaniei va ramane cu o rata de politica monetara sub rata inflatiei, dar asta este moda in Europa si in lume, si institutia nu are cum sa iasa din aceasta noua paradigma a dobanzilor negative, a afirmat, miercuri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, in cadrul…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a avut o intrevedere luni dimineața cu guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu. Liderul liberal a spus ca a discutat cu Isarescu despre situația economica și evaluarile care exista la nivelul BNR pe acest subiect. "Mi se pare perfect normala…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, atrage atentia cu privire la dezechilibrele din bugetul pe 2019, intre venituri si cheltuieli, si precizeaza ca valoarea foarte mare a cheltuielilor cu pensiile si salariile ofera un spatiu fiscal foarte mic. "Avem o problema in domeniul fiscal si l-am spus…