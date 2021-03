Orban: Se poartă discuţii privind îmbunătăţirea, flexibilizarea măsurilor de restricţie Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca se poarta discutii pentru flexibilizarea masurilor de restrictie impuse in contextul pandemiei de SARS-COV-2. "A fost adoptata Hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta. Ce este cuprins acolo va fi valabil o luna de zile. Sigur ca s-au purtat discutii si se poarta discutii, nu trebuie sa neg, privind imbunatatirea, sa spunem, a masurilor, flexibilizarea masurilor. Subiectul pe care l-am discutat, intr-adevar, a fost o nemultumire exprimata de un coleg privind reintroducerea cazurilor din focare in calculul incidentei ratei de infectare,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban: "A fost adoptata Hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta. Ce este cuprins acolo, va fi valabil o luna de zile. Sigur ca s-au purtat discutii si se poarta discutii, nu trebuie sa neg, privind imbunatatirea, sa spunem, a masurilor, flexibilizarea masurilor. Subiectul pe…

- Intrebat daca in privinta restrictiilor in contextul pandemiei se schimba ceva pana la Paste, președintele PNL Ludovic Orban a raspuns ca „exista intotdeauna discutii pe tema aceasta”, fara sa ofere detalii.„A fost adoptata Hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta. Ce este cuprins acolo…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri, intrebat despre practica delegarii atribuțiilor de catre miniștrii din Guvern, ca „este o procedura folosita”, insa un ministru nu trebuie sa iși delege toate atribuțiile. „Este o chestiune de responsabilitate”, spune fostul premier.

- Imediat ca va fi adoptata Hotararea de Guvern privind normele de aplicare a ordonanței de urgența, salariile minerilor vor fi acordate, spune președintele PNL, Ludovic Orban, care felicita Executivul pentru...

- Incepand de azi noapte, pentru localitațile Galati si Branistea, unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 3 / 1.000 de locuitori, se vor aplica pe o perioada de 14 zile masurile prevazute in Hotararea de Guvern nr. 1065 din 11 decembrie 2020 privind prelungirea starii…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, le-a spus colegilor din partid care l-au contestat pentru ca a pierdut multe ministere ca liberalii nu mai sunt singuri la guvernare și importanta a fost realizarea coaliției care sa dea un guvern stabil.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, inainte de inceperea unei noi runde de negocieri cu USR PLUS si UDMR, ca, in acest moment, este prioritara constituirea Camerelor Parlamentului, urmand ca listele de miniștri sa fie stabilite dupa finalizarea negocierilor. „Acum prioritara este constituirea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, inainte de inceperea unei noi runde de negocieri cu USR PLUS si UDMR, ca, in acest moment, este prioritara constituirea Camerelor Parlamentului, astfel incat sa se poata demara consultarile de la Cotroceni in vederea alcatuirii noului Guvern.…