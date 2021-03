Stiri pe aceeasi tema

- Orban: PNRR reprezinta, in acest moment, prioritatea coaliției de guvernare Președintele Camerei Deputaților Ludovic Orban. Foto: Arhiva/ Agerpres Planul Național de Redresare și Reziliența, prin care vor fi alocați banii europeni destinați înlaturarii efectelor crizei sanitare, reprezinta…

- Ludovic Orban a anuntat ca subiectul principal de discutie in sedinta de luni a coalitiei de guvernare a fost Planul National de Rezilienta si Redresare. Liderul PNL a adaugat ca au fost facuti pasi inainte iar intr-un timp cat mai scurt o forma a PNRR va fi discutata cu presedintele Klaus Iohannis…

- „Principalul subiect de discutie in cadrul coalitiei a fost structura Planului National de Rezilienta si Redresare, care sunt reformele, care sunt masurile, interventiile, practic ce urmeaza sa fie utilizati, banii pe care ii vom obtine din facilitatea de Rezilienta si Recuperare. Am facut pasi inainte.…

- Romania trebuie sa finalizeze autostrazile, liniile de cale ferata de mare viteza, aceste mari proiecte de infrastructura fiind eligibile in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), a afirmat luni Siegfried Muresan, deputat in Parlamentul European, in cadrul unei conferinte de presa…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca a avut discutii, in timpul vizitei la Bruxelles, despre Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in prezent fiind in lucru a doua versiune. "Am prezentat stadiul in care ne aflam, am spus ca avem un prim draft la Comisie, lucram la a doua versiune.…

- Vicepremierul Dan Barna a anuntat, joi, ca a fost deschisa seria intalnirilor de lucru dedicate actualizarii Planului National de Redresare si Rezilienta. Liderul USR a adaugat ca, pana cel mai tarziu la 30 aprilie, PNRR va fi transmis oficial Comisiei Europene. „Am deschis azi seria intalnirilor oficiale…

- Având în vedere importanța Planului National de Redresare și Reziliența pentru angajați și pentru angajatori, cerem viitorului Guvern sa NU grabeasca adoptarea acestui document și sa implice activ partenerii sociali și sa se consulte cu aceștia pentru adoptarea unui plan cât mai consistent…