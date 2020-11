Stiri pe aceeasi tema

- Ordinea de prioritati in privinta vaccinarii anti- COVID va fi anuntata de presedintele Klaus Iohannis si va fi parte dintr-o strategie de imunizare, urmand sa se stabileasca si o echipa de implementare a acesteia, a declarat, marti, prim-ministrul Ludovic Orban, dupa o sedinta cu conducerea Ministerului…

- Ordinea de prioritați in privința vaccinarii anti-COVID va fi anunțata de președintele Klaus Iohannis și va fi parte dintr-o strategie de imunizare, a declarat, marți, premierul Ludovic Orban, dupa o...

- Sorin Grindeanu, prim-vicepreședinte al PSD,a transmis scrisori catre președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban, atragand atenția asupra gravitații situației in care se afla Romania si acuzandu-i ca au gestionat extrem de prost pandemia de Covid-19.

- Pana vom avea un vaccin eficient impotriva coronavirusului exista o singura soluție: impunerea unor noi masuri restrictive severe, a declarat președintele Klaus Iohannis, dupa o intalnire cu premierul Ludovic Orban si specialisti din Sanatate. Iohannis a afirmat ca intreaga Europa trece printr-un moment…

- Jurnalistul Radu Tudor se arata siderat de faptul ca prefectul de București, liberalul Gheorghe Cojanu, și-a luat concediu. El se intreaba cum poate premierul Ludovic Orban și ministrul de Interne, Marcel Vela, sa aprobe un asemenea gest.Citește și: Traian Basescu il SPULBERA pe Klaus Iohannis…

- Dupa ce Romania a inregistrat pentru a treia zi consecutiv peste 3.000 de cazuri noi de coronavirus in 24 de ore, Ludovic Orban a facut o vizita care nu era trecuta pe agenda oficiala a premierului la sediul DSP București. Ieri, președintele Klaus Iohannis a facut și el o vizita la DSP București, dar…

- Donald Trump i-a spus jurnalistului Bob Woodward ca noul coronavirus este mai letal decat gripa in timp ce continua sa compare cele doua afectiuni in declaratiile publice, scrie The Washington Post, citat de NBC News, potrivit news.ro.Presedintele Donald Trump a recunoscut in februarie pericolul…