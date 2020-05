"Pentru ce? Pentru ca am actionat corect? Pentru ca am luat decizii favorabile? Nu exista niciun rsic. Guvernul pe care-l conduc e format din oameni cinstiti, corecti, care pun in prim-plan viata oamenilor. Nu exista nicio temere", a spus premierul Ludovic Orban.

Presedintele Klaus Iohannis le-a cerut romanilor sa respecte masurile de protectie sanitara si dupa data de 15 mai, cand Romania va iesi din stare de urgenta. "Din pacate, epidemia e intre noi. 15 mai e doar un termen administrativ. Sa avem grija sa nu avem o explozie de infectii noi", a spus seful statului.

Ministerul…