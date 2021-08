Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a sustinut, duminica, in cadrul sedintei Comitetului de Coordonare Judetean al PNL Vrancea dedicat alegerilor interne din cadrul filialei, ca multi dintre cei care il sustin pe premierul Florin Citu pentru functia de presedinte, de fapt nu il considera pe acesta capabil…

