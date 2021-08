Stiri pe aceeasi tema

- „Suntem obligati sa nu uitam! In secolul XX regimurile totalitare, fasciste si comuniste, au aruncat Europa in dezastru si suferinta. Prin pactul Ribbentrop-Molotov, semnat la 23 august 1939, regimuri politice criminale, care au marcat prin oroare istoria continentului nostru, si-au unit fortele pentru…

- Ludovic Orban: Ii solicit colegului meu sa le ceara scuze cetațenilor romani Liderul PNL, Ludovic Orban, ii cere contracandidatului sau la șefia partidului, Florin Citu, sa le ceara scuze romanilor pentru ca nu a avut ”curajul si onestitatea” de a le spune despre episodul din Statele Unite, unde a fost…

- Liderul PNL, Ludovc Orban, afirma, joi, ca ”suntem înca departe de obiectivul de investitii”, fiind alocate 62 de miliarde de lei în acest sens, din care au fost realizare doar 21,3. ”Este necesara mobilizarea tuturor autoritatilor contractante”, afirma liderul PNL…

- „Nu mi-a venit sa cred cand am vazut mai devreme ca doamna senator PSD Gabriela Firea propune plafonarea pretului la energie electrica! Revine si propune aceeasi masura prin care cei de la PSD au cauzat cele mai mari probleme domeniul energiei, pentru care tragem ponoasele si in prezent! Ca sa fie clar…

- „Am discutat un subiect foarte important si trebuie mentionat pentru ca trebuie sa stie autoritatile locale, constructorii. Stiti foarte bine ca, nu numai in Romania, in Europa ne confruntam cu un val de crestere a pretului materialelor de constructii si am luat decizia sa imbunatatim legislatia astfel…

- Liderul PNL Ludovic Orban a lansat, duminica, un atac fara precedent la adresa USR Plus. Aflat la Bacau, pentru alegeril dinn organizația locala, liderul PNL a afirmat despre aliații de guvernare ca „parca nu s-ar fi nascut aici”, sugerand ca n-ar respecta tradițiile și credința. „Avem niste parteneri…

- Intr-un mesaj publicat marți, 25 mai, pe Facebook, președintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca premierul Florin Cițu și președintele PNL Ludovic Orban „vor sa blocheze toata Europa” prin neprezentarea Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) in Parlament.In acest context, Marcel Ciolacu a…