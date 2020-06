Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a participat, duminica, la inaugurarea Muzeului National „Bratianu”, cu ocazia sarbatoririi a 145 de ani de la infiintarea PNL. Orban a fost invitat de organizatori sa planteze un copac care era deja plantat. Momentul a fost distribuit pe retelele de socializare de Marcel Vela,…

- Dezbatere incinsa in Parlament cu premierul Ludovic Orban, invitat sa prezinte masurile pe care le-a luat Guvernul liberal pentru relansarea economiei. Orban a fost chemat la solicitarea grupului parlamentar al lui Ponta. UPDATE Ludovic Orban a spus ca se astepta sa vorbeasca de economie si nu s-a vorbit.…

- UPDATE Ludovic Orban a spus ca se astepta sa vorbeasca de economie si nu s-a vorbit. Premierul a spus ca nu raspunde la atacuri si ca singura replica pe care o da este legata de faptul ca i s-a reprosat ca au plecat oameni la munca in strainatate. „Nu va e rusine?”, le-a spus el parlamentarilor pe care…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, la Vama Albita, ca dupa data de 1 iunie se vor reglementa masurile privind sezonul estival in Romania. "In ceea ce priveste sezionul estiva, sigur ca probabil dupa 1 iunie vomr reglementa acest sector. Intentia noastra este ca in masura in care nu exista…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca intr-o prima faza, dupa data de 15 mai, autoritatile vor ridica „acele restrictii pentru care exista cel mai mic risc epidemiologic”, punctand ca acest lucru se va face gradual și subliniind ca deplasarile in scop turistic nu o sa fie interzise, scrie g4media.ro.…

- Principalele declaratii ale presedintelui Iohannis "Tocmai am incheiat o ședința de lucru, au participat premierul și alți miniștri. Am evaluat situația care devine din ce in ce mai complexa. (...) Am convenit ca este nevoie de masuri suplimentare pentru a ingradi, incetini raspandirea infecției.…

- Organizatorii de concerte și evenimente culturale din Romania saluta deciziile luate de autoritațile romane in scopul combaterii pandemiei de coronavirus. Cei care activeaza in zona evenimentelor culturale – firme de organizare, producție, logistica, ticketing, cat și angajații și colaboratorii acestora…

- Guvernul Orban se reuneste, miercuri, in sistem teleconferinta, pentru a adopta un prim set de masuri pentru sustinerea companiilor si salariatilor din sectoarele afectate de pandemia de coronavirus. Premierul Ludovic Orban a anuntat ca se va da ”un puternic semnal angajatilor si economiei”.…