- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a declarat, sambata, in timpul unei conferinte de presa sustinuta la Iasi, ca Romania este singura tara unde s-au dat legi privind constructia de autostrazi, motivul fiind cel electoral, arata Agerpres. "In nicio tara din lumea asta…

- Ludovic Orban i-a dat replica dupa ce Florin Citu s-a laudat ca are putere de convingere. „Candidatul oficial la functia de prim-ministru al PNL in campania electorala am fost eu.La negocieri, dupa prima forma a mandatului, ca prima forma a mandatului a fost Florin Citu premier si Ludovic Orban presedintele…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat vineri, in cadrul unei vizite in filiala PNL Braila, el a fost candidatul partidului la funcția de premier in campania electorala de anul trecut, preferința pentru Florin Cițu fiind „manifestata” de cei din USR PLUS. Replica lui Orban vine dupa ce contracadidatul…

- Candidatul oficial pentru funcția de prim-ministru al PNL in campania electorala am fost eu, spune Ludovic Orban, in replica la declarația lui Florin Cițu, potrivit careia a „convins o Romanie” sa fie prim-ministru și sa fie susținut de coaliție: „Preferința pentru Florin Cițu a fost a USR PLUS”…

- Publicistul Ion Cristoiu atrage atentia asupra folosirii functiei de premier de catre Florin Citu in batalia cu Ludovic Orban pentru sefia PNL, subliniind ca astfel seful Executivului nu numai ca nu da...

- Autostrada Unirii este un drum de mare viteza care urmeaza sa lege orașul Targu Mureș de Iași. Legea privind realizarea tronsonului de 310 kilometri a fost adoptata la finalul anului 2018 de plenul Camerei Deputaților. Acum, ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anunțat semnarea contractului pentru…

- S-au facut plangeri si sesizari la toate institutiile posibile. S-a prins atat de tare in propriile ite, incat acum nu stie cum sa le mai desfaca. Este un blocaj pe care si l-a creat, dar in urma caruia bolnavii de COVID sunt vaduviti de, poate,o sansa in plus la viata. Guvernul PNL-USR-PLUS-UDMR incearca…