Orban: În Partidul Naţional Liberal nu este nicio sămânţă de răzmeriţă Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a declarat vineri la Brasov, raspunzand unei intrebari despre faptul ca ar exista probleme in interiorul formatiunii politice, ca nu a vazut "nicio samanta de razmerita in partid", dar, a adaugat el, "depinde unde va uitati". ''Nu am vazut nicio samanta de razmerita in partid. Depinde unde va uitati. Daca va uitati la Antena 3 veti vedea ca este un mare tumult, care de fapt nu exista. PNL este un partid democratic, un partid in care exista dezbatere, in care nu exista unanimitati, in care deciziile se iau si cu puncte de vedere diferite.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

