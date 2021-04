Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, le solicita partenerilor de guvernare de la USR-PLUS sa renunțe la orgolii și vedetisme. Orice ministru care va ataca premierul va pați la fel ca Voiculescu, a precizat Orban. Reacția lui Ludovic Orban apare dupa demiterea lui Vlad Voiculescu din fruntea Ministerului…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, efectueaza sambata o vizita in judetul Maramures. Acesta va participa la o actiune de plantare de puieti, la Somcuta Mare, si va vizita sediile companiei Universal Alloy Corporation din Dumbravita si Tautii Magheraus, firma care produce…

- Prezent la Bistrița pentru o intalnire cu conducerile de organizații, primari și parlamentari PNL, Ludovic Orban a declarat ca, dupa ce a ascultat afirmațiile facute de Vlad Voiculescu la adresa lui Florin Cițu, considera ca decizia revocarii fostului ministru al Sanatații a fost corecta, a relatat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Petresti, in judetul Dambovita, intrebat despre functionarea coalitiei de guvernare, ca "e loc de mai bine" si ca se incearca imbunatatirea functionarii acesteia. "Orice lucru poate fi imbunatatit. N-avem decat cateva luni de functionare, pana se…

- Ludovic Orban l-a criticat pe ministrul USR-PLUS al Justiției, Stelian Ion, ca a pus in dezbatere publica pachetul Legilor justiției, fara ca acestea sa fie discutate inainte in coaliția de guvernare. Președintele PNL a spus ca proiectul de modificare a legilor justiției este doar un proiect al ministerului…

- Presedintele filialei Mures a Partidului National Liberal, Cristian Chirtes, a anuntat, vineri, ca Biroul Politic Judetean al PNL Mures, a adoptat cu unanimitate de voturi rezolutia de sustinere a presedintelui formatiunii, Ludovic Orban, si a intregului Birou Politic National. "Biroul Politic Judetean…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, anunta ca nu are de gand sa demisioneze din fruntea partidului, dupa ce mai multi lideri, in frunte cu Rares Bogdan, i-au cerut acest lucru. "Presedintele PNL este ales de Congres. PNL a avut un Congres in 2017 si va avea un Congres in cursul acestui an. Pana…

- Presedintele ales al Statelor Unite Joe Biden va astepta recomandarea consilierilor sai in domeniul securitatii, pentru a decide daca sa transmita informatii clasificate lui Donald Trump dupa incheierea mandatului acestuia, a declarat duminica viitorul sef de cabinet al Casei Albe, Ron Klain, transmite…