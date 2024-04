Stiri pe aceeasi tema

- Prezent la inaugurarea lucrarilor construcției noului spital finanțat din fonduri europene, la Spitalul ,,Marius Nasta" din Sectorul 4, Președintele PNL Sector 4, deputatul Ionuț Stroe a declarat:,,Am ajuns aici pentru ca suntem membri in Uniunea Europeana și avem la

- Sorin Mehedințu, managerul Spitalului din Targu Carbunești, județul Gorj, anunța public ca unitatea medicala pe care o conduce este in pragul falimentului. Potrivit managerului, unitatea medicala ar cheltui 99% din buget pentru salarii, avand peste 500 de salariați la un oraș cu 8.000 de locuitori.…

- Deputatul George Tuța, candidatul PNL pentru Primaria Sectorului 1, a avut o reacție dura la adresa actualului edil al celui mai bogat sector al Capitalei. Prezent la evenimentul de lansare in SEAP a licitației pentru construirea noii magistrale de metrou M4, Gara de Nord 2 – Gara Progresul, Tuța a…

- ”Am avut azi (duminica - n.r.) intalniri cu membrii nostri activi la sediile din Ienachita Vacarescu si Aparatorii Patriei. PNL Sector 4 are oameni extrem de bine pregatiti profesional, profesori, medici, adica exact resursa umana de care sectorul nostru are nevoie pentru a se dezvolta”, a scris Ionuț…

- Presedintele USR, Catalin Drula, ii cere premierului Marcel Ciolacu sa opreasca „renovarea faraonica” de 7 milioane de euro a unei vile RA APPS, aratand ca institutia respectiva se afla in subordinea directa a prim-ministrului. USR spune ca premierul a alocat „un buget similar” de 7 milioane de euro…

- Daca in urma cu aproape un deceniu, Spitalul Smeeni din judetul Buzau era propus pentru desființare, astazi, lucrurile stau cu totul altfel datorita unei investiții de 3 milioane de euro, suma provenita din fonduri UE, in principal. La spitalul din Smeeni a fost inaugurata recent cea mai moderna baza…

- Catalin Toma, presedintele Consiliului Judetean Vrancea si al PNL Vrancea, a murit la un spital din București, din cauza complicatiilor in urma unei raceli. Catalin Toma s-a imbolnavit in timpul unei vizite in Franta. La intoarcere, starea sa s-a agravat si a fost dus de urgenta la Spitalul ”Marius…