- Premierul Ludovic Orban considera ca nu alegerile au crescut rata de infectari cu noul coronavirus, ci petrecerile care au avut loc dupa ziua alegerilor locale din 27 septembrie. "Eu am fost implicat in campania electorala, am interactionat cu mii de oameni, poate cu zeci de mii de oameni…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca numarul crescator al infecțiilor cu Covid-19 poate fi oprit prin creșterea numarului persoanelor care respecta regulile de protecție sanitara, explicand ca „riscul” de apariție a unor restricții este mai mare cu cat sporesc cazurile de coronavirus. “Noi…

- Portughezii nu pot iesi in grup mai mare de zece oameni, iar in Austria, masca devine obligatorie in toate spatiile interioare, pentru limitarea raspandirii coronavirusului, in timp ce englezii din Birmingham nu se pot vedea cu oameni din alta familie, scriu agentiile internationale de presa.

- Premierul Ludovic Orban a sustinut joi ca, dupa cum arata datele la zi, cresterea numarului de cazuri de COVID-19 in Romania pare a fi fost oprita prin masurile adoptate de autoritati, dupa ce a existat riscul - in cele trei saptamani de pana la aparitia noii Legi a izolarii si carantinarii - unei cresteri…

- Premierul Ludovic Orban saluta decizia conducerii DIICOT de infirmare a clasarii dosarului 10 august. ”Reprimarea cu brutalitate a unei manifestatii pasnice de catre fortele de ordine nu trebuie sa scape nepedepsita”, afirma el.Premierul considera ca adevarul despre incidentele din 10 august…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi, la Constanta, referitor la aglomeratia de turisti de pe litoral, ca posibilitatea autoritatilor de a-i determina pe oameni sa respecte cu strictete regulile de prevenire a raspandirii noului coronavirus este limitata, la baza fiind pentru fiecare educatia,…

- Premierul Ludovic Orban a atras atentia marti ca Romania se confrunta in prezent nu doar cu o crestere semnificativa a numarului de cazuri de COVID-19, ci si a riscului de transmitere a virusului in comunitati, facand un nou apel catre romani sa respecte regulile. "Ne confruntam cu o crestere semnificativa…

- Cel putin 54 de oameni au fost impuscati iar sapte dintre aceștia au decedat, intr-o serie de incidente armate petrecute la sfarsitul saptamanii trecute in Chicago, a anuntat Departamentul de politie al orașului, citat luni de dpa. Numarul de omucideri a crescut cu 48% fața de aceeași perioada de anul…