Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban afirma ca la acest moment nu se stie cu exactitate care sunt intentiile companiei Exxon Mobil, detinatoarea a jumatate din actiunile consortiului care si-a exprimat intentia de a face explorarea si exploatarea unei parti din gazele din Marea Neagra, in cadrul proiectului Neptun,…

- Bloomberg: Turcia va revizui in creștere datele privind gazele din Marea Neagra, dupa ce a anunțat cea mai mare descoperire din istoria țarii Autoritatile turce ar putea revizui, in crestere, estimarile referitoare la depozitul de gaze naturale descoperit recent in Marea Neagra, informeaza Bloomberg…

- ​Virgil Popescu, Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, se afla în aceste zile într-o vizita oficiala în Statele Unite ale Americii. Cu aceasta ocazie va avea o întâlnire cu Secretarul pentru Energie al SUA, Dan Brouillette, și cu alți înalți oficiali…

- ExxonMobil va elimina 1.600 de locuri de munca in Europa, din cauza prabușirii pretului la petrol. Gigantul american vrea sa plece și din Romania Grupul petrolier american ExxonMobil a anuntat luni ca isi va reduce efectivele din Europa cu 1.600 de angajati pana la finele lui 2021, transmite Reuters.…

- ​Premierul Ludovic Orban a avut vineri, la Orșova, o atitudine stranie fața de o tema foarte importanta, cea privind exploatarea gazelor din Marea Neagra. Întrebat insistent de jurnaliști ce se întâmpla cu gazele din Marea Neagra, premierul a evitat sa dea un raspuns. Ba mai mult,…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Marian Stroe, a declarat intr-o conferinta de presa la Arad, ca momentul in care spectatorii vor putea intra din nou pe stadioane depinde de evolutia pandemiei, dar “este mult prea devreme” sa se faca acest pas, pentru ca “nimeni nu se poate juca cu sanatatea…

- Gazoductul BRUA va face legatura intre terminalul Baumgarten din Austria si conducta TAP, Coridorul sudic, aprovizionat cu gaze din Azerbaidjan si cu terminalele de LNG din nordul Greciei. Anunțul a fost facut de premierul Ludovic Orban, la inaugurarea tronsonului de conducta de gaz Craiova- Segarcea,…