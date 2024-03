Pod de gaze peste România Gazele naturale vor incepe sa curga din Turcia catre Ungaria pe 1 aprilie, așa ca „se apropie o data istorica” pentru țara vecina, a declarat ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de Dailynewshungary.com. Oficialul ungar a precizat ca ințelegerea dintre Turcia și Ungaria vizeaza livrarea a 275 de milioane de metri cubi anual. Ce este cel mai important pentru noi – gazele vor tranzita Romania, in drumul lor catre Ungaria, Transgaz, ca operator al Sistemului Național de Transport, urmand sa incaseze taxele de tranzit aferente. Ar mai fi de remarcat ca Turcia, care acum trei ani nu… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

