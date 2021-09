Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat vineri, 10 septembrie, la Targoviste, ca a fost „frapat” sa il vada pe premierul Florin Citu „postat in Superman” , a informat Agerpres . „Ce m-a frapat foarte tare e ca l-am vazut ieri, mi se pare, Superman. Cred ca aici e nevoie de o anumita profesie care…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, pune punctul pe „i”. A cautat vinovatii pentru prabusirea PNL-ului in sondaje si se pare ca i-a gasit: Florin Citu & prietenii! PNL, la jumatate din scorul PSD O analiza a publicatiei europene politico.eu arata ca PSD a ajuns in prezent la 34% din opțiunile electoratului…

- Raluca Turcan se arata pround deranjata de criticile lansate de președintele PNL, Ludovic Orban, impotriva lui Florin Cițu. Ea mai susține, intr-o postare pe Facebook, ca Orban trebuie fie indrumat spre o „ieșire cat mai onorabila din actuala campanie” interna din PNL. „In legatura cu ultimele…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, l-a criticat dur pe premierul Florin Cițu, intr-o emisiune la B1 TV, pentru incidentul din 2000, cand a condus sub influența alcoolului. In timp ce Orban era in direct la B1 TV, Cițu publica pe Facebook imagini din 2016, cand vizita New York City. Pe fundal se pot…

- Presedintele interimar al PNL Timis, Alin Nica, oficializeata, in sfarsit, faptul ca preferatul sau la presedintia partidului este Florin Citu. Fara a pronunta numele premierului, Nica il ataca dur pe Ludovic Orban, afirmand ca acesta ar fi intretinut din umbra scandalul de la alegerile din PNL Timisoara.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a lansat un atac impotriva premierului Florin Cițu, contracandidatul sau pentru șefia PNL. Ludvic Orban susține ca e nevoie și de carisma și de emoție pentru a conduce un partid. „Nu vorbim de alegerea unui tehnocrat intr-o funcție administrativa. Ci de alegerea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, s-a referit sambata la ”suflul nou” din partid de care amintesc cei care il sustin pe Florin Citu petru sefia PNL, insa a afirmat ca acest suflu nou trebuie definit, mai ales cand in echipa sunt nume vechi ale partidului. ”Daca se uita cineva la cei patru ani…