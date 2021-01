Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seara, in legatura cu comunicarea dintre PNL si USR PLUS, ca "nu fac bine declaratiile polemice", iar coeziunea in comunicare este esentiala. "Este un gentlemen's agreement. E o chestiune care tine de bun-simt, de sapte ani de acasa, de niste reguli fundamentale in comunicare. Coeziunea in comunicare e esentiala", a spus Orban la B1 TV intrebat daca exista un acord de comunicare publica intre PNL si USR PLUS. Moderatorul B1 TV s-a referit si la schimbul de replici intre presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, Violeta Vijulie,…