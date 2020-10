Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a anuntat ca PSD va ramane consecvent si va vota in plenul reunit de marti al Parlamentului pentru cresterea pensiilor cu 40%, conform legii. Liderul social-democratilor a adaugat ca presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban i-au umilit destul pe pensionari si e momentul…

- Cristina Elena Dinu, deputat PSD de Giurgiu, susține ca Partidul Social Democrat nu va lasa Guvernul condus de Ludovic Orban sa voteze articolul care prevede majorarea pensiilor cu doar 14%, ci vor opta pentru majorarea pensiilor cu 40%. „Este inacceptabil cum guvernul Iohannis – Orban are bani pentru…

- ALDE vine cu noi acuzații la adresa Guvernului Orban, prin intermediul unei postari pe Facebook, referitor la motivele pentru care nu au fost majorate pensiile, salariile și alocațiile. „Ludovic Orban...

- ALDE vine cu acuzații grave la adresa premierului. ”Ludovic Orban incearca in continuare sa ii minta pe romani cu privire la motivele pentru care nu au fost majorate pensiile, salariile și alocațiile”, spun cei din ALDE

- Orban: Punctul de pensie, majorat cu 14%. Atat permite situația economica Punctul de pensie va fi majorat doar cu 14%, de la 1 septembrie, pentru ca atât permite acum situatia economica - a explicat premierul Ludovic Orban, în aceasta dupa-amiaza, la Timisoara. El a explicat ca…

- "A inceput activitatea de tiparire (a taloanelor de pensie). Va asigur ca vom lucra aproape non stop, se va lucra in si in week-end in asa fel incat pensiile sa ajunga odata cu taloanele la inceputul lunii septembrie. Nu sunt justificate intarzierile", a declarat Violeta Alexandru in cadrul sedintei…

- Autoritațile au comunicat situația epidemiologica la nivelul județului Cluj. Astazi, 19 august, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: In ultimele 24 de ore, 29 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj 26 persoane internate in ATI, din care 19 din județ Total vindecați…

- Florin Cițu a confirmat, dupa ședința de guvern de vineri seara, informația pe care Virgil Guran, consilierul lui Ludovic Orban a anunțat-o: creșterea punctului de pensie nu va fi de 10% de la 1 septembrie, așa cum propusese ministrul Finațelor, dar nici cu 40%, așa cum prevede legea, ci cu 14%.…