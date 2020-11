Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban si ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, au discutat miercuri cu reprezentantii Asociatiei Municipiilor din Romania, in perspectiva adoptarii de catre Guvern a rectificarii bugetului pentru anul in curs. Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Guvernului,…

