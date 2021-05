Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, la Consiliul National al PNL, ca va candida la presedintia partidului.Decizia de a candida la presedintia PNL este o decizie pe care am luat o greu. Am luat o nu pentru obiectivele mele de cariera, ci am luat o pentru ca stiu ca, in urmatorii ani, PNL va avea…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat ca nu scoate din calcul perspectiva de a candida la alegerile prezidentiale din 2024 din partea liberalilor. Potrivit presedintelui PNL, „orice solutie este posibila”.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca este convins ca va castiga un nou mandat in fruntea partidului, mentionand, referitor la informatiile ca premierul Florin Citu ar putea fi sustinut de filiala Cluj, ca deocamdata acesta nu si-a anuntat candidatura la presedintia PNL.Intrebat daca…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca va candida pentru un nou mandat, la alegerile interne din acest an, ”cu o carte de vizita care este un argument puternic in fata colegilor de partid”, potrivit Agerpres. „Candidez cu o carte de vizita care este cunoscuta de toti colegii mei si care este…

- Presedintele PNL a anunțat vineri la Craiova, ca 36 de organizatii judetene au votat deja pentru sustinerea candidaturii sale la un nou mandat de presedinte al partidului. Declarația lui Ludovic Orban vine in contextul in care PNL trebuie sa-și aleaga o noua conducere in acest an, insa data congresului…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca in momentul in care a decis sa candideze la șefia PNL a luat in calcul și faptul ca va trebui sa iși asume o candidatura la prezidențiale in 2024. Citește și: Un medic de la UPU-SMURD vorbește despre 'psihoza Groșan': oamenii refuza masca de oxigen…